Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Körbecke - Firmeneinbruch

Möhnesee (ots)

In der Nacht zum heutigen Donnerstag brachen unbekannte Täter in ein Firmengebäude am Amboßweg ein. Die Diebe hebelten ein Fenster zur Lagerhalle auf um ins Innere vorzudringen. Im Büro konnten die Täter etwas Bargeld erbeuten. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (lü)

