Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfallflucht mit 15

Lippstadt (ots)

Am Mittwoch, um 19:45 Uhr, kam es am Eibenweg zu einem Unfall. Ein 15-jähriger Junge hatte sich zuhause den Schlüssel zum Audi A 4 der Familie genommen und war mit einem 16-jährigen Freund zu einer "Spritztour" aufgebrochen. Am Eibenweg fuhr er rückwärts gegen einen geparkten VW Polo. Dabei fiel die Stoßstange samt Kennzeichen von dem Audi herunter. Der 15-Jährige flüchtete und stellte das Auto zuhause wieder ab. Bei der Unfallaufnahme konnte der Halter des Audis durch das zurückgelassene Kennzeichen schnell ermittelt werden. Der Vater des Jungen erschien mit seinem "Sprössling" kurz darauf an der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 6000,- EUR geschätzt. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell