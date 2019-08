Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Ruhestand nach fast 45 Dienstjahren

Soest (ots)

Am heutigen Mittwoch verabschiedete Abteilungsleiter Jochen Brauneck den dienstältesten Polizeibeamten im Kreis Soest. Kriminalhauptkommissar Wilfried Seeger (65) geht am Freitag nach 44 Jahren und 11 Monaten in den wohlverdienten Ruhestand. An der Verabschiedung nahmen Vorgesetzte, der Personalchef und ein Vertreter des Personalrats bei. "Willi" ließ sein polizeiliches Leben noch einmal etwas Revue passieren. Geprägt hatte ihn vor allem ein Austausch 1979/80 bei dem er im damals noch geteilten Berlin Dienst gemacht hatte. 39 Jahre seines Berufslebens verbrachte er bei der Kreispolizeibehörde Soest. In den letzten 20 Jahren war er bei der Kriminalpolizei in verschiedenen Sachgebieten tätig. Er geht mit den bekannten lachenden und einem weinenden Auge in den Ruhestand und ist sich sicher: "Ich würde alles nochmal genauso machen!" Dazu wünschten ihm die Kollegen alles Gute. (lü)

