Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Ausnüchterung

Soest (ots)

Am Dienstagabend, gegen 19:48 Uhr, kam es vor dem Bahnhof zu einem Vorfall. Ein 39-jähriger Mann mit Wohnhaft in Bad Sassendorf. Hatte kurz zuvor, wegen eines lautstarken Streits, von den Polizeibeamten einen Platzverweis für den Bahnhofsbereich erhalten. Da er diesem nicht nachkam, mussten die Beamten den Mann mittels körperlichen Zwangs zu Boden bringen, um ihm Handfesseln anzulegen. Er wurde auf die Wache gebracht. Hier zeigte der Alkoholvortest einen Wert von 2,08 Promille. Ein Arzt bescheinigte die Gewahrsamsfähigkeit und der alkoholisierte Mann verbrachte zur Verhinderung weiterer Straftaten die Nacht in der Zelle. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell