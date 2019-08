Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Schulwegaktion für Medienvertreter

Kreis Soest (ots)

Am kommenden Freitag, dem 30.08.2019, führt die Polizei eine Aktion zum Thema Schulwegsicherung durch. Medienvertreter sind herzlich eingeladen ab 07:30 Uhr am Paradieser Weg in Soest diese Aktion zu begleiten. Unsere Kollegen der Direktion Verkehr werden im Bereich der Georg-Schule die Schulwegsicherung übernehmen. Dabei sollen Kinder und Eltern auf Probleme auf dem Schulweg angesprochen werden. Autofahrer sollen animiert werden den Fuß vom Gas zu nehmen, auch wenn kein Polizist zu sehen ist. Für die Eltern sind alle Tipps der Verkehrssicherheitsberater in einem Elternbrief zusammengestellt worden, der vor der Schule verteilt wird. Für die Medienvertreter stehen Verkehrssicherheitsberater der Polizei und die Leiterin der Verkehrsdirektion, Marion Rumprecht, für Interviews bereit. (lü)

