Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Echtrop - Ein bunter Strauß (Teil2)

Möhnesee (ots)

WAS BISHER GESCHAH Nachdem ein 21-jähriger Mann am Montagabend zweimal mit einem nicht angemeldeten Opel Corsa gesehen wurde, hatten die Polizisten das Auto geparkt und den vorhandenen Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

IN DIESER FOLGE LESEN SIE Am heutigen Mittwoch, gegen 12:00 Uhr, meldete ein Zeuge erneut den Opel, der ohne Kennzeichen in Echtrop unterwegs war. Die Streifenbeamten entdeckten das Fahrzeug nahe der Zentralen Unterbringungseinrichtung in einem Feldweg. An dem Auto standen drei Männer. Zwei von ihnen flüchteten in den angrenzenden Wald, als sie das Polizeiauto bemerkten. Der dritte, ein 18-jähriger ZUE-Bewohner, sagte, dass er den Wagen nicht gefahren hätte. Die beiden anderen kannte er nur vom "Sehen". Zur Verhinderung weiterer Straftaten stellten die Beamten den Opel sicher und ließen ihn von einer Sicherstellungsfirma abschleppen.

DEMNÄCHST Über Teil 3 der Geschichte berichtet die Pressestelle wenn der rechtmäßige Eigentümer das Auto mit einer gültigen Fahrerlaubnis, entsprechendem Versicherungsnachweis und den zugehörigen Kennzeichen abholt. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell