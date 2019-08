Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Ohne Führerschein aber mit Drogen

Warstein (ots)

Am Montag, um 20:49 Uhr, stoppte eine Streifenbesatzung an der Straße am Mühlenbruch einen Mercedes. Der Fahrer war durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Bei der Kontrolle gab der Mann an, keine Papiere dabei zu haben. Er gab außerdem an der 21-jährige Halter des Fahrzeugs zu sein. Da der Mann augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand, nahmen ihn die Beamten erst einmal mit zur Wache. Hier kamen Zweifel an seiner Identität auf. Erst nach einigen weiteren Befragungen gab der Mann seine wahre Identität preis. Der 20-jährige Warsteiner gab an bald den Führerschein machen zu wollen. Darum hätte er mit dem Fahrzeug geübt. Marihuana würde er aus gesundheitlichen Gründen konsumieren. Daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Das weitere Führen von Fahrzeugen wurde ihm strikt untersagt. Außerdem geht eine Meldung an das Straßenverkehrsamt. Hier soll die Fahrt ohne Führerschein und wahrscheinlich unter Drogeneinfluss, bei der Genehmigung einer Fahrerlaubnis dann auch eine Rolle spielen. (lü)

