POL-MA: Schwetzingen: Smart beschädigt - Verursacher entfernt sich

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Einen im Ostpreußenring in Höhe des Anwesens Nr. 15 abgestellten Smart beschädigte in der Zeit zwischen Samstagabend und Montagmorgen ein bislang nicht ermittelter Autofahrer. Die Geschädigte stellte am Morgen die Beschädigungen an ihrem Auto - die komplette Beifahrerseite weist Beschädigungen auf - fest, erstattete Anzeige beim Polizeirevier Schwetzingen und hat zudem einen Schaden von ca. 3.000 Euro zu regeln.

Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/2880, in Verbindung zu setzen.

