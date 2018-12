POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Mannheim-Neckarstadt (ots) - Am Montag, um 09:45 Uhr, verursachte eine 28-jährige Skoda-Fahrerin einen Unfall in der Röntgenstraße, Ecke Cheliusstraße. Sie fuhr in Fahrtrichtung Innenstadt als zwei Fahrzeuge vor ihr aufgrund der Verkehrslage anhalten mussten. Die 28-Jährige erkannte die Situation nicht rechtzeitig und fuhr auf einen Citroen auf, welcher wiederrum auf einen BMW geschoben wurde. Durch den Unfall erlitten die Unfallverursacherin und die 26-jährige Fahrerin des Citroens leichte Verletzungen. Die Fahrerin des BMW blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000,- Euro.

