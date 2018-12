POL-MA: Sinsheim: Abwesenheit der Hausbesitzer genutzt - versuchter Einbruch

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In ein Anwesen im Kapellenweg im Sinsheimer Stadtteil Eschelbach versuchten über die vergangenen Tage bislang unbekannte Täter einzubrechen. Diese hatten sich an einem Fenster an der Gebäuderückseite zu schaffen gemacht, konnten es allerdings nicht öffnen. Sachschaden entstand in Höhe von mehreren hundert Euro. Am Montagmorgen bemerkten die Geschädigten die Aufhebelversuche und alarmierten die Polizei.

Als Tatzeit kommt der 25. November bis Sonntag, 02. Dezember in Frage.

Zeugen und/oder Anwohner, die in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, aufzunehmen.

