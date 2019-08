Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - Schon wieder

Welver (ots)

Nachdem ein 37-jähriger Mann aus Welver bereits am Freitagabend mit einem räuberischen Diebstahl polizeilich in Erscheinung getreten war, machte er heute Morgen gleich weiter. Gegen 09:15 Uhr, entdeckte eine Verkäuferin in einem Drogeriemarkt den auch ihr bekannten Mann. Bekannt ist der Mann dort, wegen mehreren Diebstahlsdelikten und dem daraus resultierendem Hausverbot. Der mutmaßliche Dieb hatte offensichtlich Waren unter seinem Hemd versteckt. Als die Verkäuferin ihn ansprach, flüchtete er aus dem Geschäft. Der Polizei gegenüber konnte die Dame direkt den Namen des Verdächtigen nennen. Die Ermittlungen der Polizei und der Staatsanwaltschaft gegen ihn dauern an. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell