Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Unfall am Stadtwald

Werl (ots)

Am Sonntag, um 20:03 Uhr, kam es an der Kreuzung am Stadtwald zu einem Unfall. Eine 28-jährige Autofahrerin aus Neuenrade war mit ihrem Opel Corsa aus Werl kommend unterwegs. Als sie in die Kreuzung einfuhr kam von links ein Honda Civic einer 47-jährigen Frau aus Wickede. Die beiden Autos kollidierten. Im Fond des Corsas saßen drei Kinder der Fahrerin zwei Mädchen (7 und 9 Jahre alt) wurden durch den Unfall leicht verletzt. Sie mussten zu einer ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Nach Aussagen mehrerer Zeugen war die Ampel für die Honda Fahrerin grün. Die Frau aus Neuenrade gab an, nicht zu wissen welche Farbe die Ampel auf ihrer Seite zeigte. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 6500,- EUR geschätzt. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell