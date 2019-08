Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest-Paradiese - Tier ausgewichen

Soest (ots)

Am Sonntag, um 22:14 Uhr, kam es auf der Sraße Im Stiftsfeld zu einem Unfall. Eine 19-jährige Autofahrerin aus Welver war mit ihrem Mini aus Paradiese in Richtung Schwefe unterwegs. Nach ihren Angaben kreuzte ein Reh die Fahrbahn. Daraufhin wich die Frau leicht aus und verlor die Kontrolle über ihr Auto. Der Mini landete schließlich auf dem Dach im Graben. Die Fahrerin konnte sich aus dem Wrack selbst befreien. Sie war offensichtlich unverletzt wurde jedoch zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem Auto entstand erheblicher Sachschaden. (lü)

