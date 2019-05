Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Schmuck und Münzen sind weg.

Lippe (ots)

Einbrecher drangen zwischen Sonntag- und Montagmittag in ein Einfamilienhaus in der Wehrstraße ein. Fündig wurden die Täter in Form von Münzen und Schmuck. Der Wert des Diebesguts steht noch nicht fest. Der von den unbekannten Eindringlingen angerichtete Sachschaden beträgt zirka 1.000 Euro. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das KK 2 unter der Rufnummer 05231 / 6090 entgegen.

