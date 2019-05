Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Leichtmetallräder gestohlen.

Lippe (ots)

Am frühen Samstagmorgen stahlen bislang Unbekannte vier Leichtmetallräder im Wert von zirka 1.000 Euro. Die Räder befanden sich in einem zum Verkauf stehenden Fahrzeug auf dem Gelände eines Fahrzeughandels an der Wittekindstraße. Wem gegen 3 Uhr etwas Verdächtiges in dem Zusammenhang aufgefallen ist, wird gebeten sich beim Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 05231 / 6090 zu melden.

