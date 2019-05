Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. "Marder" in Lage.

Lippe (ots)

Unbekannte Diebe waren über das vergangene Wochenende hinweg aktiv und stahlen aus zwei Firmenfahrzeugen Werkzeuge im Wert eines mittleren vierstelligen Eurobetrags. In der Von-Cölln-Straße entfernten sie aus einem dort abgestellten Seat-Transporter die Heckscheibe. So gelangten die Diebe an das sich darin befindliche Werkzeug. Im Schützenpfad war ein Mercedes das Ziel der Automarder. Nach dem Einschlagen der Heckscheibe stahlen sie auch in diesem Fall Werkzeuge. Ein Tatzusammenhang ist nicht auszuschließen. Hinweise zu den Diebstählen nimmt das KK 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 entgegen.

