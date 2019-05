Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Kripo sucht Zeugen für Brandstiftung.

Lippe (ots)

Am frühen Dienstagmorgen vergangener Woche (30. April) brannte an der Barntruper Straße ein Einfamilienhaus. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 2:20 Uhr alarmiert. Große Teile des Dachstuhls und des Treppenhauses des sich im Umbau befindlichen Hauses wurden zerstört. Der Sachschaden beträgt etwa 100.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache deuten auf eine Brandstiftung hin, so dass die Polizei Zeugen des Vorfalls sucht. Diese melden sich bitte beim KK 1 unter der Rufnummer 05231 / 6090.

