Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Stockum - Im Graben

Möhnesee (ots)

Am Montag, um 19:45 Uhr, kam es an der Biberstraße zu einem Unfall. Eine 18-jährige Frau aus Anröchte war mit ihrem Nissan Qashqai auf der Biberstraße unterwegs. Ausgangs einer scharfen Linkskurve kam sie durch ihre zu hohe Geschwindigkeit von der Straße ab. Das Auto prallte gegen ein Böschung. Durch den Aufprall wurde die Fahrerin und ein 18-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Ein weiterer, 20-jähriger Mitfahrer aus Anröchte, wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden an dem Fahrzeug wird auf etwa 15500,- EUR geschätzt. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell