Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Echtrop - Ein bunter Strauß

Möhnesee (ots)

Am Montag, um 22:10 Uhr, verständigte ein Zeuge die Polizei. Er hatte an einer Tankstelle einen schwarzen Opel Corsa mit drei Insassen bemerkt. Das Auto hatte keine Kennzeichen. Der Mann machte die Zeugen darauf aufmerksam. Diese antworteten sie hätten das Auto gekauft und wollten nur kurz tanken. Eine Weile später traf eine Polizeistreife das Fahrzeug mit den drei Insassen erneut an der Tankstelle. Dieses Mal waren jedoch Kennzeichen aus dem Kreis Soest angebracht. Der 21-jährige Fahrer des Opel gab an das Fahrzeug gekauft zu haben. Die Nummernschilder hätte er von einem Mitbewohner der ZUE bekommen. Sie stammten von dessen abgemeldeten Fahrzeug. Die Frage nach einem Führerschein wurde auch prompt beantwortet. "Ich habe einen serbischen Führerschein, den habe ich allerdings verloren." Die Beamten sorgten dafür, dass der Opel an der Tankstelle abgestellt wurde. Anschließend schrieben sie einen bunten Strauß an Anzeigen. (Fahren ohne Fahrerlaubnis, Straftat gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz, Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz, Kennzeichenmissbrauch, Verstoß gegen die Fahrzeug-Zulassungsverordnung) (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell