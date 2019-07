Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Verkehrsunfallflucht

Tecklenburg (ots)

Der Fahrer eines weißen VW Passat Kombi parkte sein Fahrzeug am Sonntag (14.07.2019), um 14.00 Uhr, auf dem Parkplatz der Hauptschule. Als er gegen 17.10 Uhr sein Fahrzeug wieder benutzen wollte, stellte er Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite fest. Den Spuren nach war ein anderes Fahrzeug gegen den VW Passat gefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Allein der Sachschaden am VW Passat wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Lengerich, Telefon 05481/ 9337 - 4515.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell