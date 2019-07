Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter haben auf der Lengericher Straße eine Seitenabsperrung zur Seite geräumt. Die Lengericher Straße ist zurzeit gesperrt. Es finden umfangreiche Baumaßnahmen statt. Auch der Radweg ist davon betroffen. Damit Radfahrer die Baustelle umfahren können, sind während des Wochenendes Stahlplatten über die Baugruben gelegt worden. Eine Seitenabsperrung war von den Bauarbeitern zur Sicherheit aufgestellt worden, um einen Sturz in die 2 Meter tiefe Baugrube zu verhindern. Unbekannte Täter haben in der Zeit von Sonntag (14.07.), 10.00 Uhr bis Montag, 07.00 Uhr diese Absperrung zur Seite geräumt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Verkehrsstraftat aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell