Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Küchenbrand in Einfamilienhaus

Thalfang (ots)

Am 06.07.2019 ereignete sich gegen 12:45 Uhr im Neunkirchener Weg in Thalfang ein Küchenbrand in einem Einfamilienhaus. Zur Zeit des Brandes befanden sich zwei Personen im Haus. Diese konnten den Brand weitestgehend eindämmen bis die Feuerwehr eintraf. Beide Personen blieben unverletzt. Im Gebäude wurde lediglich die Küche beschädigt. Der Schaden dürfte im unteren vierstelligen Bereich liegen. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehr Thalfang und Thalfang-Bäsch, das Deutsche Rote Kreuz und die Polizeiinspektion Morbach.

