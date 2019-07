Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Scheibe von Bushaltestellenhäuschen eingeschlagen

Konz (ots)

Am Donnerstag, dem 04.07.2019 zw. 16.00-18.30 Uhr wurde in Konz-Könen, in Höhe des Anwesens Könener Straße 59 eine Scheibe der dortigen Bushaltestelle beschädigt. Zeugenhinweise zu der Sachbeschädigung an die Polizei Konz werden unter der Tel. 06501/92680 erbeten.

