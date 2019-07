Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht im Parkhaus

Konz (ots)

Am Freitag, dem 5.7.2019, zwischen 14.25 und 15:00 Uhr wurde auf dem 1.Parkdeck des Kauflandparkhauses in Konz ein silberfarbener PKW VW Golf Plus von einem unbekannten Fahrzeug auf der Beifahrerseite unfallbeschädigt. Hinweise auf den Unfallverursacher bitte an die PW Konz, Tel: 06501-9268-0

