Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Bronzekreuz auf Friedhof

Berglicht (ots)

Am Freitag, den 04.07.2019, in dem Zeitraum zwischen 13:00 Uhr bis 22:00 Uhr, wurde durch einen bislang unbekannten Täter auf dem Berglichter Friedhof ein Bronzekreuz von einem Grabstein abgebrochen und entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Morbach unter der Telefonnummer 06533/9374-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach

Telefon: 06533/9374-0

www.polizei.rlp.de/pimorbach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell