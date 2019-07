Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Diebstähle eines Aufsitzrasenmähers und von Werkzeugen in Edewecht und Jeddeloh I

Oldenburg (ots)

In der Nacht zum vergangenen Donnerstag, 04.07.2019, kam es im Edewechter Gewerbegebiet und in Jeddeloh I zu Einbruchdiebstählen.

Im erstgenannten Fall wurde bei einem Motorgerätehändler in der Straße Im Gewerbepark ein auf dem Außengelände ausgestellter Aufsitzrasenmäher John Deere X350R entwendet.

Bei einer Metallbaufirma in Jeddeloh I, Jeddeloher Damm, wurde in der gleichen Nacht gewaltsam die Heckklappe eines dort abgestellten Firmentransporters geöffnet. Aus dem Fahrzeug wurden hochwertige Werkzeuge, wie Schweißwerkzeug, Bohrhammer, Winkelschleifer etc., entwendet.

Etwaige Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Bad Zwischenahn, Tel. 04403/927-115, zu melden.

