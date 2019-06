Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots)

Ravensburg

Erpressung und Computersabotage

"Der Begriff "Sextortion" setzt sich aus den englischen Wörtern Sex und Extortion - Erpressung - zusammen. Bei Sextortion geht es um sexuelle Erpressung. Was wie ein harmloser Flirt beginnt, endet mit hohen Geldforderungen." Mit diesen Worten warnt die Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes im Internet vor diesem Kriminalitätsphänomen.

Fundstelle: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren -im-internet/sextortion/

Bei einer anderen Variante von Sextortion verschicken die Täter ihren Opfern per E-Mail ein Erpresserschreiben, in dem sie behaupten, von ihrem Opfer kompromittierende Sexvideos aufgenommen zu haben, um Geldbeträge zu fordern.

So erging es am Donnerstag einem 59-jährigen Mann aus Ravensburg, der sich nicht auf die Sache einließ und beim Polizeirevier Ravensburg eine Strafanzeige erstattete.

Ravensburg

Alkohol im Straßenverkehr

Der 22-jährige Lenker eines Volkswagen Golf fuhr am Mittwochabend gegen 19.15 Uhr an der Anschlussstelle Ravensburg Süd auf die Bundesstraße 30 auf. Bei einer an der Anschlussstelle eingerichteten Kontrollstelle wurde er einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Überprüfung des 22-Jährigen ergab eine alkoholische Beeinflussung des Verkehrsteilnehmers. Aufgrund der festgestellten Atemalkoholkonzentration erfolgt eine Anzeige bei der Bußgeldbehörde. Der Betroffene sieht einer Geldbuße, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot entgegen.

Ravensburg

Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Die 30-jährige Lenkerin eines Volkswagen Polo fuhr am Donnerstag gegen 16.30 Uhr in der Freiherr-vom-Stein-Straße aus einer Parkfläche nach links auf die Fahrbahn und übersah hierbei eine 57-jährige Fahrradfahrerin, die aus Richtung Gartenstraße von hinten an sie heranfuhr. Die Lenkerin des Fahrrades wich nach links aus, um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu vermeiden. Hierbei touchierte sie den links neben der Fahrbahn verlaufenden Randstein und stürzte. Die Radfahrerin trug keinen Schutzhelm und wurde bei dem Sturz leicht verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik verbracht. Die Überprüfung des Fahrrades führte zur Feststellung von Mängeln an der vorderen und an der hinteren Bremsanlage.

Baindt

Nötigung im Straßenverkehr

Zwei Pkw-Lenker im Alter von 50 und 47 Jahren befuhren am Donnerstagvormittag gegen 09.00 Uhr mit ihren Fahrzeugen die Bundesstraße 30 in Fahrtrichtung Ravensburg und behinderten sich offensichtlich gegenseitig beim Fahrstreifenwechsel. Dies führte auf der Weiterfahrt zu einer Konfrontation, die aus den Fahrzeugen heraus mit Mimik, Gestik und bösen Blicken ausgetragen wurde. Der Konflikt endete mit einem seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei der Verkehrsunfallaufnahme beschuldigten sich die beiden Männer gegenseitig der Nötigung, weshalb die Polizei gegen beide ein entsprechendes Ermittlungsverfahren einleitete.

Aulendorf

Fahrlässige Körperverletzung durch Hundebiss

Eine 33-jährige Frau ging am Mittwochabend gegen 21.45 Uhr auf dem Lehmgrubenweg in Richtung Stadtmitte. Hierbei kam ihr eine 38-jährige Hundehalterin mit einem nicht angeleinten Schäferhund entgegen. Als die beiden Frauen aneinander vorbei gingen, sprang der Schäferhund plötzlich an der 33-jährigen Fußgängerin hoch und biss sie in den Rücken und ins Bein.

Aulendorf

Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz

Die Überprüfung von zwei jungen Männern im Alter von 18 und 19 Jahren am Donnerstagvormittag gegen 09.30 Uhr auf dem Gelände der Stadthalle in der Graf-Erwin-Straße führte bei beiden zum Fund von Cannabis und weiteren zum Rauchkonsum erforderlichen Utensilien. Es ist davon auszugehen, dass die beiden Männer sich an der Stadthalle dem Rauschgiftkonsum hingeben wollten. Die Betäubungsmittel und die sonstigen Gegenstände wurden als Beweismittel in Verwahrung genommen. Gegen beide Männer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Altshausen

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Die 29-jährige Lenkerin eines Opel Meriva befuhr am Donnerstagmittag gegen 13.15 Uhr die Hindenburgstraße in Richtung Stadtmitte und kam auf Grund Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab. Sie stieß beim angrenzenden Grundstück gegen mehrere Metallpfosten und schließlich gegen ein Treppengeländer. Die Aufprallwucht führte zur Auslösung des Fahrerairbags des Pkw der 29-Jährigen, die dadurch Prellungen im Gesicht und an einem Handgelenk erlitt. Der Rettungsdienst brachte die 29-Jährige zur Behandlung in eine Klinik.

Baienfurt

Verkehrsunfall unter Alkohol

Der 67-jährige Lenker eines Audi A4 befuhr am Donnerstagabend gegen 18.15 Uhr die Weingarter Straße in Richtung Achtalschule und bog an der Einmündung Ravensburger Straße / Weingarter Straße nach links in die Ravensburger Straße ein. Hierbei geriet der 67-Jährige zu weit nach links und stieß auf der Ravensburger Straße gegen den Mazda eines 58-jährigen Pkw-Lenkers, der dort an der Fußgängerampel wegen Rotlichts wartete. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem Unfallverursacher Alkoholgeruch festgestellt, weshalb ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Leutkirch im Allgäu

Verkehrsunfall mit verletzter Motorradfahrerin

Die 58-jährige Lenkerin eines Ford Focus befuhr am Donnerstagnachmittag gegen 16.15 Uhr die Storchenstraße in Richtung des Konrad-Adenauer-Platzes und überquerte die bevorrechtigte Wangener Straße zur Herlazhofer Straße. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 17-jährigen, in stadtauswärtiger Richtung fahrenden Motorradfahrers und stieß mit der Frontseite ihres Pkw gegen die rechte Fahrzeugseite des Motorrades. Dem Motorradfahrer gelang es trotz des Anstosses, einen Sturz zu vermeiden, er erlitt jedoch durch den Anstoß eine Verletzung am Bein. An den beiden an dem Verkehrsunfall beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Wangen im Allgäu

Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz

Die Überprüfung eines jungen Mannes im Alter von 22 Jahren am Donnerstagmittag gegen 12.15 Uhr im Stadtpark führte zum Fund eines Joints. Bei der Feststellung der Personalien legte der 22-Jährige einen abgelaufenen Personalausweis vor. Gegen den 22-Jährigen erfolgte die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Wangen im Allgäu

Sachbeschädigung an Kfz

Am Donnerstag wurde bei der Polizei angezeigt, dass der am Dienstag, in der Zeit von 21.30 bis 23.00 Uhr auf einem Parkplatz im Scherrichmühlweg geparkter Pkw der Marke Nissan, Farbe weiß mit Ravensburger Kennzeichen durch unbekannte Täter auf der Motorhaube und am vorderen linken Kotflügel zerkratzt wurde. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Wangen im Allgäu, Tel. 07522 984-0.

Bodnegg

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Eine Vorfahrtsmissachtung war die Ursache eines Verkehrsunfalles mit hohem Sachschaden, der sich am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr auf der Bundesstraße 32 bei der Abzweigung Kammerhof ereignete. Der 60-jährige Lenker eines Mercedes-Benz C-Klasse bog an der Abzweigung nach links in die Bundesstraße ein. Hierbei übersah er einen von rechts auf der Bundesstraße aus Richtung Wangen heranfahrenden Porsche Targa. Dessen 47-jähriger Lenker kollidierte trotz eines Ausweichmanövers nach rechts mit dem einbiegenden Mercedes-Benz und kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er gegen ein Feldkreuz und gegen einen Baum stieß, bevor das Fahrzeug im Straßengraben zum Stillstand kam. Am Porsche entstand Totalschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro. Der Schaden am Mercedes-Benz des Unfallverursachers beträgt etwa 5.000 Euro. Das angefahrene Feldkreuz muss vollständig erneuert werden.

Kißlegg

Diebstahl eines Gartenschlauchwagens

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Samstag, 01.06.2019, bis Mittwoch, 05.06.2019, von einem Anwesen im Achweg einen Gartenschlauchwagen der Marke Gardena im Wert von 140 Euro. Hinweise hierzu erbittet der Polizeiposten Vogt, Tel. 07529 97156-0.

Waldburg

Verkehrsunfall mit verletztem Kleinkraftradfahrer

Durch eine Gefahrenbremsung vermied der 39-jährige Lenker eines Motorrollers den Zusammenstoß mit dem Skoda eines 78-jährigen Pkw-Lenkers, der den Gemeindeverbindungsweg von Ried in Richtung Schafmaier befuhr und auf Höhe Schafmaier die Landesstraße 324 in Richtung Schafmaier-Maiertal überquerte. Hierbei übersah der 78-Jährige den von rechts auf der Landesstraße heranfahrenden Rollerfahrer und missachtete dessen Vorfahrt. Der Rollerfahrer stürzte infolge des Bremsmanövers und erlitt leichte Verletzungen. Am Motorroller entstand ein Schaden in Höhe von etwa 800 Euro.

