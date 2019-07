Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Tötungsdelikt in Oldenburg - Nachtrag +++

Oldenburg (ots)

Nach dem Gewaltdelikt im Scheideweg in Oldenburg hat die Staatsanwaltschaft inzwischen Haftbefehl wegen Mordes beantragt; der 52-jährige Tatverdächtige wird noch heute einem Richter vorgeführt. Der Mann steht in dringendem Tatverdacht, am Dienstagmorgen seiner 34-jährigen Lebensgefährtin im Wohnzimmer der gemeinsamen Wohnung mit einem Messer eine schwere Schnittverletzung zugefügt zu haben. Der Frau war es nach der Tat noch gelungen, in die Wohnung eines Nachbarn zu flüchten, wo sie schließlich zusammenbrach und wenig später aufgrund der Schwere der Verletzung verstarb. Hintergrund der Tat soll nach den Erkenntnissen der Ermittler ein bereits länger andauernder Beziehungsstreit gewesen sein.

Der Beschuldigte hatte sich unmittelbar nach dem Angriff mit einem Messer bewaffnet in der gemeinsamen Wohnung verschanzt. Den Einsatzkräften gelang es, Kontakt zu dem Mann herzustellen. Schließlich konnte er - wie berichtet - um 9.15 Uhr von Polizeibeamten überwältigt und festgenommen werden. Bei dem Zugriff waren unter anderem die Verhandlungsgruppe sowie Kräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) beteiligt. Der 52-Jährige wies bei seiner Festnahme diverse Schnittverletzungen auf, die er sich den Ermittlungen zufolge offenbar in Suizidabsicht nach der Tat selbst zugefügt hatte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zu der Tat machte er bisher keinerlei Angaben.

Die Ermittlungen zur Tat und den Hintergründen laufen auf Hochtouren. Weitere Informationen können derzeit nicht bekanntgegeben werden. (774756)

