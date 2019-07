Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfallflucht auf dem Netto-Parkplatz in Apen

Oldenburg (ots)

Am vergangenen Dienstagvormittag ist es im Zeitraum von 08:00 Uhr - 08:30 Uhr auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in Apen zu einem Unfall gekommen. Ein angrenzend zum benachbarten Autohaus abgestellter dunkelfarbener Pkw Jaguar Kombi ist im Bereich des hinteren Kotflügels auf der Beifahrerseite beschädigt worden. Der Verursacher, vermutlich Fahrer eines aus- oder einparkenden Pkw, hat sich vom Unfallort entfernt, ohne sich zu erkennen zu geben. Dieser Fahrer, der den Anprall möglicherweise selbst nicht bemerkt hat, oder auch Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Apen unter 04489-1439, oder beim Polizeikommissariat in Westerstede unter 04488-833115, zu melden.

