Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Elkenroth - Verkehrsunfall mit Flucht

Elkenroth (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Elkenroth entstand etwa 1.000 Euro Sachschaden. Der Verursacher hat sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Fahrer eines Paketdienstes war mit einem Kastenwagen im Höhenweg rückwärts gefahren. Dabei kollidierte er mit einem ordnungsgemäß geparkten Pkw der Marke VW. Der Fahrer Paketdienstes sei kurz ausgestiegen und habe noch mit einer Anwohnerin geredet. Anschließend entfernte er sich jedoch von der Unfallstelle ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Es soll sich um einen weißen Lieferwagen mit WW Kennzeichen gehandelt haben. Ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle wurde eingeleitet und die Ermittlungen nach dem Verursacher dauern an. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/9260

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell