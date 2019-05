Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Fahrraddiebstahl

Betzdorf (ots)

Am Mittwochnachmittag, im Zeitraum von 17:00 bis 18:00 Uhr, wurde in Betzdorf ein Fahrrad entwendet. Das schwarze Mountainbike war mit einem Spiralschloss gesichert am Spielplatz an den Mehrfamilienhäusern im Imhäusertal abgestellt gewesen. Es handelte sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke KS Cycling, mit grüner Aufschrift. Die Reifen hatten eine Größe von 26 Zoll. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen.

