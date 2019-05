Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Verkehrsunfall Sachschaden unter Beteiligung Fahrschulmotorrad

Betzdorf (ots)

Ein 17-Jähriger Fahrschüler wurde bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag glücklicherweise nicht verletzt. Er hatte mit einem Motorrad die Wilhelmstraße in Richtung Wissen befahren. Aus dem Gegenverkehr war ein 55-Jähriger nach links auf ein Tankstellengelände abgebogen, ohne auf den Vorrang des Fahrschülers zu achten. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge und es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro.

