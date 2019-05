Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brand in einer Druckerei

Rheinbreitbach (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es zu einem folgenschweren Brand in einer Druckerei in Rheinbreitbach, bei der Teile des Firmengebäudes beschädigt wurden. Ursächlich könnten Außenarbeiten sein, bei denen von einem Mitarbeiter mittels Gasbrenner Unkraut entfernt wurde. Die Ermittlungen dauern an.

