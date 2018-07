POL-PDKL: Zahlreiche Verkehrsunfälle mit Rehwild

Lauterecken (ots) -

Fünf Vorfälle mit Rehen hat die Polizei in Lauterecken alleine am Sonntag registriert. Keine andere Tierart ist derzeit so stark an den Verkehrsunfällen beteiligt wie die grundsätzlich als "scheu" bezeichneten Waldtiere. Einen Zusammenstoß mit einem Reh hatte um 05:00 Uhr ein Verkehrsteilnehmer auf der L 182 bei Hundsbach. Der Schaden am PKW war relativ gering. Auf der B420 zwischen Unkenbach und Callbach lief um 07:40 Uhr in einer Kurve plötzlich ein Reh auf die Straße. Nach dem Zusammenstoß mit dem Auto verstarb das Reh. Am PKW wurde die Beleuchtung, Stoßstange und Kotflügel vorne links beschädigt. Zwischen Ginsweiler und Cronenberg kollidierten PKW und Reh um 16:45 Uhr. Auch hier verstarb das Tier. Der Schaden am PKW wird auf 2.000 Euro geschätzt. Auch auf der B 420 bei Glanbrücken konnte der Verkehrsteilnehmer den Unfall mit dem Waldtier nicht mehr vermeiden. Um 22:55 Uhr wurden durch den Zusammenprall Kühlergrill und Stoßstange am Wagen beschädigt. Das Tier lief hier jedoch in den Wald zurück.

