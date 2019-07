Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unbekannte Gruppe belästigt eine Frau und schlägt einen Fahrradfahrer - Zeugen gesucht -

Trier (ots)

Am späten Freitagabend, 05.07.2019, 23:21 Uhr, kam es in der Straße In der Reichsabtei zu einer Körperverletzung durch mehrere unbekannte Täter. Hierbei wurde ein 54-jähriger Fahrradfahrer zunächst aus einem schwarzen Audi mit dem Kennzeichenfragment M - AC ??? heraus erschreckt. Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung stiegen drei männliche Personen aus dem PKW aus und schlugen und traten auf den Fahrradfahrer ein. Mehrere Zeugen konnten die Angreifer vertreiben, die im Anschluss mit dem PKW in Richtung Roonstraße flüchteten. Laut Zeugen kam es unmittelbar vor der Tat in Höhe der Kreuzung Wasserweg/Schöndorfer Straße zur Belästigung einer Frau aus dem genannten PKW heraus. Die Frau oder auch andere Personen, die Zeugen einer der beiden Vorfälle wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei in Trier unter der Telefonnummer 0651 - 9779 3200 in Verbindung zu setzen.

