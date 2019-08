Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Trickdieb

Lippstadt (ots)

Am Dienstag, um 16:00 Uhr, kam es am Jägerpfad zu einem Diebstahl. An der Haustür einer 89-jährigen Frau klingelte ein unbekannter Mann. Die Seniorin machte es zunächst richtig und sprach nur durch das Küchenfenster mit dem Unbekannten. Dieser fragte ob sie Schallplatten zu verkaufen hätte. Da der Mann einen "guten Eindruck" auf die Dame machte, öffnete sie die Haustür und ließ den Fremden hinein. Er sagte er würde gern ihre Musiktruhe und Schallplatten kaufen. Daraufhin ging die Frau eine Etage höher um die Schallplatten zu holen. Als sie wieder herunterkam, sagte der Mann er würde nun einen Kollegen holen um die Musiktruhe tragen zu können. Danach sah die Frau den Fremden nicht wieder. Er hatte in einem Zimmer im Erdgeschoss eine Schmuckkassette gefunden und entwendet. Die Seniorin beschreibt den Mann als circa 30 Jahre alt, 170 Zentimeter groß mit kurzen schwarzen Haaren. Er hatte ein südländisches Aussehen und sprach gutes Deutsch. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (lü)

