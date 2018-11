POL-MG: Einbruch in Gaststätte

Mönchengladbach (ots) - In der Nacht zu Freitag (22.11.2018, 22:45 Uhr - 23.11.2018, 07.30 Uhr) sind Unbekannte in eine Gaststätte auf der Eickener Straße eingebrochen. Die Einbrecher öffneten gewaltsam eine Nebentür und gelangten über die Küche in den Schankraum des Lokals. Dort hebelten sie vier Dart-Spielautomaten auf und entnahmen das Bargeld daraus. Zudem entwendeten sie den Kassen-Computer, einen Wandtresor, in welchem sich Wertschecks befanden, und Spirituosen. Zeugen, die tatrelevante Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (ha)

