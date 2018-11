POL-MG: Wohnungseinbrüche

Mönchengladbach (ots) - Auf der Hansastraße sind unbekannte Täter am Donnerstagabend zwischen 20.30 Uhr und 20.40 Uhr durch ein Küchenfenster, das sie zuvor aufgehebelt hatten, eingestiegen. Die Einbrecher suchten im Wohnzimmer in Schränken und Behältnissen nach Diebesgut. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. In ein Mehrgenerationenhaus auf der Otto-Saffran-Straße sind Einbrecher am Donnerstag zwischen 21.05 Uhr und 22.00 Uhr eingedrungen. Die Täter hebelten die Haustür auf und entwendeten aus den Wohnräumen im Erdgeschoss Schmuck. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Rufnummer 02161 290 entgegen. (ha)

