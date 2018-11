POL-MG: Einbruch in Jugendheim

Mönchengladbach (ots) - In ein Jugendheim auf der Eickener Straße sind unbekannte Täter in dem Zeitraum von Dienstag, 20.30 Uhr bis Mittwoch 11.30 Uhr eingebrochen. Durch das Aufhebeln einer Haustür gelangten die Einbrecher zunächst in den Hausflur eines Wohnhauses. Dort brachen sie eine Verbindungstür zu den Räumen des Jugendheims Eicken auf. Im Inneren hebelten sie zwei weitere Zwischentüren sowie einen Schreibtischcontainer auf und entwendeten Bargeld. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 02161 290 entgegen. (ha)

