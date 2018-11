POL-MG: Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots) - Ein Zeuge beobachtete am Mittwochabend gegen 23:00 Uhr zwei Personen, die mit einer Stange oder einem Brecheisen in den Händen zu einem Reihenhaus auf der Gasstraße ging. Wenig später kamen sie zurück und liefen in Richtung Schlachthofstraße davon.

Es stellte sich heraus, dass sie an der Haustüre gehebelt hatten, allerdings ohne die Türe zu öffnen und ins Haus gelangt zu sein.

Unbekannte drangen seit Anfang November bis heute möglicherweise mehrfach in ein auf der Aachener Straße in Höhe der Bahnstraße gelegenes, zurzeit leerstehendes Mehrfamilienhaus ein und entwendeten Kupferkabel, Elektroleitungen und Armaturen.

Sachdienliche Hinweise bitte an Telefon 02161-290.(jl)

