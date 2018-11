POL-MG: Einbruch in Garten-Shop Dahler Kirchweg

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte drangen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in die Büroräume eines am Dahler Kirchweg gelegenen Garten-Shop ein.

Nachdem sie zunächst mehrfach vergeblich versucht hatten, Fenster aufzuhebeln, nahmen sie kurzerhand einen Stein und schlugen eine Scheibe ein.

Anschließend durchsuchten sie die Räume und stahlen Bargeld.

Sachdienliche Hinweise, insbesondere über beobachtete verdächtige Personen und Fahrzeuge, bitte an die Polizei unter Telefon 02161-290.(jl)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell