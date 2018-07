POL-SI: Mehrere Autos in Bad Laasphe mutwillig demoliert

Bad Laasphe (ots) - Unbekannte Vandalen zerkratzten bzw. demolierten in den letzten Tagen in Bad Laasphe im Bereich der "Bahnhofstraße", "Vor dem Fang" und im "Puderbacher Weg" in etwa acht dort geparkte PKW mutwillig und richteten dabei einen Sachschaden von einigen tausend Euro an.

Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen im Bereich der genannten Straßen aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim Bad Berleburger Kriminalkommissariat unter 02751-909-0 zu melden.

