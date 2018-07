POL-SI: Schranke durchbrochen: 82-Jähriger verliert in Parkhaus Kontrolle über Auto

Siegen (ots) - Ein 82-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr am Dienstagmittag in einem Parkhaus in der Siegener Innenstadt von der zweiten Etage abwärts, als er dabei die Kontrolle über seinen Pkw verlor und das Bremspedal nicht mehr erreichte. Dadurch streifte das Fahrzeug unkontrolliert die Wand der Parkhausabfahrt entlang, durchbrach alsdann die geschlossene Schranke der Parkhausausfahrt und kollidierte letztlich frontal mit einer Mauer. Die 81-jährige Beifahrerin wurde dabei schwer, der 82-Jährige leicht verletzt. Beide Verletzte wurden in ein Siegener Krankenhaus eingeliefert. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro.

