POL-SI: Wiederholter Vandalismus

Siegen (ots) - Erneut wurde die Fassade eines in der Johanneshüte befindlichen Mehrfamilienhauses von Unbekannten mit Farbe beschmiert. Diesmal ereignete sich die Tat am Dienstag in der Zeit zwischen 10 und 10.30 Uhr, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro angerichtet wurde. Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen nimmt das Siegener Kriminalkommissariat 4 unter 0271-7099-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Georg Baum

Telefon: 0271 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell