Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke-Störmede - Unfall mit zwei leicht Verletzten

Geseke (ots)

Am Dienstag, um 15:00 Uhr, kam es an der Kreuzung Erwitter Straße/K 50 zu einem Unfall. Eine 62-jährige Frau aus Büren war mit ihrem Fiat Punto auf der K 50 aus Bökenförde kommend in Richtung Eringerfeld unterwegs. An der Erwitter Straße stoppte sie zunächst an der Haltelinie. Von links näherte sich der Volvo XC 90 einer 43-jährigen Frau aus Geseke. In der Annahme, der Volvo würde rechts abbiegen, fuhr die Fiat Fahrerin in die Kreuzung ein. Dort kam es zur Kollision, bei der beide Fahrerinnen leicht verletzt wurden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 9000,- EUR geschätzt. (lü)

