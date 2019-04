Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Bettler unterwegs

Maikammer (ots)

In der Johannes-Damm-Straße klingelte am Samstagmorgen ein unbekannter Mann an mehreren Anwesen und bettelte unter Vorhalt eines Zettels nach Geld. Trotz intensiver Nachschau konnte der Mann nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei bittet die Bürger um erhöhte Wachsamkeit. Bei Auffälligkeiten sollte die Polizei umgehend verständigt werden. Gemäß der Gefahrenabwehrverordnung ist das Betteln verboten. Die zuständige Verbandsgemeinde wurde in Kenntnis gesetzt. Bereits am 6. Februar war in der selben Umgebung ein Bettler unterwegs.

