Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Delmenhorst: Polizei kontrolliert am Bahnhof

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst. Mit einem großen Aufgebot an Kräften war die Polizei am Mittwochabend am Delmenhorster Bahnhof präsent. Ziel der ergebnisoffenen Kontrolle war es insbesondere im Bahnhofsbereich aufhältige Personen zu überprüfen.

Bei zwei Personen wurden etwas größere Mengen Marihuana gefunden, die möglicherweise auf Handel mit Betäubungsmitteln hinweisen. Einer der Männer stammt aus Langwedel, der andere aus Delmenhorst. Die Betäubungsmittel sowie weitere Beweismittel wurden beschlagnahmt. Die Polizei leitete gegen Beide ein Ermittlungsverfahren ein. Außerdem befanden sich unter den kontrollierten Personen zwei Männer, aus Nordenham bzw. Delmenhorst, mit offenen Haftbefehlen. Die Beiden wurden mitgenommen zur Dienststelle, wo die Haftbefehle vollstreckt wurden.

Auch einen Verstoß gegen das Waffengesetz stellten die Polizeibeamten fest. Bei einem Mann aus Delmenhorst fanden sie ein sogenanntes Einhandmesser und beschlagnahmten dieses. Im Bereich der Weberstraße wurden zusätzlich Verkehrskontrollen vorgenommen. Hier wurden Fahrzeuge und deren Insassen überprüft.

Solche Großkontrollen nimmt die Polizei im Bereich des Bahnhofs seit Anfang letzten Jahres immer wieder in unregelmäßigen Abständen vor. Anlass hierfür ist, dass es Hinweise aus der Bevölkerung auf vermehrte Auseinandersetzungen, Beleidigungen und ähnliche Vorfällen gab. Auch soll es zu Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz kommen. Daher wird die Polizei verstärkt in diesem Bereich aktiv, auch um das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken.

