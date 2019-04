POL-PPMZ: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht und dann geflüchtet

Polizeipräsidium Mainz

Am Samstagabend verursachte gegen 23 Uhr ein 35-Jähriger aus Mainz mit seinem PKW in der Essenheimer Straße ein Unfall bei dem zwei 24-Jährige aus Hessen leicht verletzt wurden und derzeit im Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Der Mann missachtete im alkoholisiertem Zustand das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und stieß mit einem querenden PKW zusammen. Der PKW mit den beiden Insassen wurde in der Nähe der Haifa-Allee in einen Feldweg geschleudert und der 35-Jährige setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Kurz vor der Wilhelm-Quetsch-Straße kollidierte er dann mit einem Bordstein und Verkehrsschild und flüchtete zu Fuß weiter. Im Rahmen der Fahndung, bei der auch ein Diensthund zum Einsatz kam, konnte der Mann aufgegriffen werden. Er leugnete zunächst den Unfall verursacht zu haben und gab eine nicht glaubhafte Geschichte zu Protokoll. Ihm wurde auf Grund einer Atemalkoholkonzentration von 2,79 Promille eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

