Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Delmenhorst: Einbrecher ohne Beute

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst. Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Dienstagabend, 18 Uhr, bis Mittwochmorgen, 9.30 Uhr, in ein Mobilfunkgeschäft in der Langen Straße eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen verließen der oder die Täter den Laden mit leeren Händen. Verursacht wurde ein Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei Delmenhorst unter 04221-15590.

