Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Wohnhaus in Ganderkesee +++ Brand eines Feldes in Großenkneten

Delmenhorst

Ganderkesee. Am Dienstag sind bislang unbekannte Täter in der Zeit von 13 bis 17.10 Uhr durch ein Fenster in ein Wohnhaus in der Wildeshauser Landstraße eingebrochen. Die Diebe durchsuchten sämtliche Räume und nahmen unter anderem Schmuck mit. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angabe gemacht werden. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter 04431-941115 in Verbindung zu setzen. (902490)

Großenkneten. Am Dienstag ist gegen 15 Uhr aus bislang unbekannter Ursache Stroh in einem Mähdrescher während der Ernte in Brand geraten. Durch das aus der Maschine herausfallende Stroh entzündete sich das Feld an mehreren Stellen, so dass ca. 1500 m2 brannten. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Großenkneten und Wildeshausen, die mit 48 Bediensteten vor Ort waren, löschten das Feuer. Am Mähdrescher entstand geringer Schaden, die Gesamtschadenshöhe wird auf 1000 Euro geschätzt.

